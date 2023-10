Volley: Prisma Taranto, si alza il sipario sulla Superlega

Domenica 22 ottobre il via al 79° Campionato di Superlega 2023-24 Credem Banca, il primo match casalingo della Gioiella Prisma sarà in anticipo alle 16 al PalaMazzola contro Rana Verona.

Dopo due mesi di pre season intensa e le presentazioni ufficiali, ora è arrivato il momento per il team del Presidente Bongiovanni di scendere in campo per il primo match di campionato, che vedrà gli ionici scontrarsi con Rana Verona, squadra allenata da Rado Stoytchev, che lo scorso anno ha raggiunto i quarti di finale play off scudetto uscendo solo con Civitanova in gara 5. Lo scorso anno infatti Verona fu la sorpresa di campionato, facendo una bella escalation vincente nel girone di ritorno.

Non riuscì però ad avere la meglio con i rossoblù che vinsero sia a Verona che al PalaMazzola al ritorno, e diedero del grande filo da torcere agli scaligeri.

In casa Gioiella Prisma l’ambiente è carico e motivato, tutti i componenti hanno raggiunto la squadra e sono pronti a combattere, anche lo statunitense Jendryk che è arrivato martedì, unendosi al roster con un grande impegno e dedizione negli allenamenti.

Verona si presenta all’appello per la prima campanella della stagione con una diagonale importante, al palleggio Spirito, in alternativa il serbo Jovovic e il maliniano Keita, anche se quest’ultimo pare non possa giocare per un recupero a un infortunio occorso alla spalla. A sostituirlo nel ruolo di oppostocoach Stoytchev potrebbe optare per lo schiacciatore slovenoMozic o probabilmente l’iraniano Amin Esmaeilnezhad, Mosca, Grodzdanov e Zingel al centro, in posto 4 il forte Dzavoronok e gestirà quindi l’altro schiacciatore che non sarà impiegato nel ruolo fuorimano. Come libero, il giovane di Ostuni D’Amico, ex Lube, che si è ben distinto in questi ultimi anni in una squadra top. Un team davvero ben allestito che arriverà al PalaMazzola con il coltello tra i denti e pronto a “vendicare” le due recenti sconfitte subite dai pugliesi.

La carica del capitano Aimone Alletti: ”Finalmente è arrivata la settimana dell’esordio e ci stiamo preparando per affrontare il primo match casalingo contro Verona, una squadra che si è rinnovata e rinforzata investendo molto; sono arrivati giocatori di livello internazionale come l’opposto iraniano Amin, come Dzavoronok su tutti. Già l’anno scorso aveva fatto molto bene e quest’anno si è ulteriormente rafforzata quindi ci prepariamo ad affrontare una vera battaglia perché ci sarà sicuramente tanta tensione sia da una parte che dall’altra. Le partite d’esordio sono sempre particolari dove chi riesce a trasformare la tensione in energie positiva per primo di solito riesce a partire meglio, quindi sarà fondamentale riuscire a mantenere una lucidità nonostante la grande voglia di far bene che avremo. Arriveremo pronti, questa settimana a ranghi completi quindi ci stiamo allenando con tutta la rosa a disposizione. Daremo tutto questa settimana sicuramente domenica per fare bella figura nella prima partita davanti ai nostri tifosi”.

Lo staff tecnico della Gioiella Prisma sta facendo un lavoro importante per concretizzare gli spunti e le risposte arrivate dalla pre season, permettendo agli atleti ionici di arrivare al meglio a domenica, nella forma migliore.

“La prima di campionato è attesissima da tutti – dichiara l’assistant coach Antonello Andriani – per iniziare ad avere un’idea più chiara di come è andata la preparazione. Per le squadre che a inizio anno sanno di essere impegnate nella lotta salvezza è una partita ancora più importante, perché cominciare con il piede giusto può dare una grossa spinta motivazionale oltre che ovviamente avvicinare fin da subito la quota punti per la salvezza (come è stato per Cisterna la scorsa stagione). Affrontiamo una squadra che potrebbe essere ancora una grossa sorpresa della stagione. Guidata da un allenatore di grandissima esperienza e carisma, ma chiaramente anche per la qualità di tutto il roster. La fisionomia di Verona non è cambiata molto rispetto alla scorsa stagione: un grossissimo potenziale al servizio e in attacco soprattutto con Mozic e Dzavoronok, legato a una organizzazione di squadra sempre molto precisa. Non c’è dubbio che sarà una partita difficilissima, ma del resto è la Superlega e tutte le gare saranno estremamente difficili. Noi dovremo essere bravi ad aggredire subito un avversario che a quanto pare potrebbe avere un paio di defezioni importanti, ma soprattutto a sfruttare come spinta extra il pubblico del PalaMazzola che, visto l’interesse generale che abbiamo potuto notare in questi due mesi di lavoro attorno alla squadra, dovrebbe essere numeroso e voglioso di vedere un bello spettacolo”.

Ex di giornata: Alletti. Arbitri dell’incontro Zavater Marco, Canossa Maurizio. Match in diretta su Volleyballworld.tv

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp