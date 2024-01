Volley, Prisma Taranto: Monza la spunta dopo un match avvincente

Monza sbanca il PalaMazzola di Taranto al termine di un match avvincente e di altissimo livello, disputato davanti a quasi 1300 spettatori: i brianzoli si portano a casa l’intera posta in palio superando 3-1 la Prisma: 20-25, 25-21, 22-25, 22-25).

Protagonista indiscusso del match è stato Arthur Swarc, opposto brianzolo, che ha trascinato la sua squadra con una performance straordinaria mettendo a segno ben 22 punti, dimostrando una forma smagliante sia al muro che in difesa. Tagahashi ha fornito un contribuito significativo con 11 punti e un ruolo fondamentale in difesa.

Nonostante Taranto, Lanza e Russell protagonisti, abbia goduto di un vantaggio sostanziale nel terzo (+3) e quarto parziale, non è riuscita a consolidare il break. La rimonta avversaria è stata determinata da alcune imprecisioni in difesa e contrattacco.

“Rispetto alla partita di andata abbiamo fatto un bel salto di qualità – commenta Angel Trinidad De Haro, palleggiatore della Prisma Taranto -. Peccato non essere riusciti a raggiungere il tie-break, abbiamo commesso alcuni errori in più rispetto a loro nei momenti cruciali. Stiamo bene, siamo cresciuti molto anche a livello di spogliatoio e stiamo lavorando intensamente. È solo una questione di continuità e sono sicuro che riusciremo a ottenere risultati importanti anche contro squadre di questa caratura”.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì alle 20.30 al PalaBarton di Perugia. Successivamente, è prevista una pausa per le Final Four di Coppa Italia, con il ritorno al PalaMazzola programmato per il 4 febbraio contro Cisterna.

Gioiella Prisma Taranto – Mint Vero Volley Monza 1-3 (20-25, 25-21, 22-25, 22-25)

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 1, Gutierrez 14, Gargiulo 10, Russell 17, Lanza 16, Jendryk 8, Luzzi (L), Rizzo (L). N.E. Alletti, Ekstrand, Sala, Bonacchi, Paglialunga, Raffaelli. All. Travica.

Mint Vero Volley Monza: Kreling 3, Takahashi 11, Di Martino 8, Szwarc 22, Maar 18, Galassi 12, Morazzini (L), Visic 0, Loeppky 1, Mujanovic 0, Beretta 0, Gaggini (L). N.E. Comparoni. All. Eccheli.

Arbitri: Canessa, Cavalieri.

Note – durata set: 27′, 27′, 29′, 28′; tot: 111′.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author