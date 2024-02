Volley, Coppa Puglia: l’Aurora Brindisi vola alle final four

L’Aurora Volley Brindisi batte la Asem Volley Bari per 3-0 nei quarti di finale di Coppa Puglia e si qualifica per le “final four”del torneo regionale che si giocheranno il 30 marzo in sede da definirsi. La gara si è giocata nella sera di domenica 4 febbraio sul parquet del Pala Zumbo a Brindisi.

La squadra biancazzurra, alla sua seconda partecipazione al torneo, si trova ai quarti di finale in virtù del piazzamento al primo posto in campionato alla fine del girone di andata. Infatti in base al regolamento di questa stagione, hanno avuto accesso a questa fase le prime e le seconde classificate di ognuno dei tre gironi più le due migliori terze della serie C pugliese.

Ad attendere le atlete del coach Raffaele Capozziello per questa importante partita troviamo la temibile formazione dell’Asem Volley Bari, attualmente quarta forza del girone A. Oltre al valore della compagine biancorossa, che annovera nel proprio rostergiocatrici del calibro di Zigari, Lanza e della ex biancazzurra Galiulo, ad alzare il livello di difficoltà c’è anche la formula della gara unica, per cui non sono ammessi errori da ambo le parti.

Il tecnico brindisino, considerata l’importanza del match, schiera lo starting six titolare che vede l’ucraina Kolomiiets al palleggio, Padula e Prato centrali, Avallone e Albanese in banda, la giovanissima Zivkovic libero e il capitano De Toma opposta.

Le padrone di casa partono forte e grazie ad un servizio aggressivo e preciso mettono subito in difficoltà la formazione ospite. Inoltre, grazie ad un’ottima correlazione muro-difesa, riescono ad arginare le forti attaccanti avversarie che infatti faticano a superare l’attenta difesa biancazzurra. La squadra brindisina è padrona del campo e chiude il primo set con il punteggio di 25-16.

Dopo un secondo set dominato dalle biancazzurre (25-13) è la terza frazione ad essere più equilibrata. La formazione ospite scende in campo determinata a vendere cara la pelle e lo spettacolo ne beneficia. Il set è equilibrato e combattuto fino al 15-12, quando le padrone di casa conquistano un discreto vantaggio. Le baresi però non si danno per vinte e sul finale si rifanno sotto (21-19). Le biancazzurre percepiscono il pericolo e mantengono inviolato il campo fino alla fine, conquistando cosìset (25-19) e partita.

Una vittoria ampiamente meritata quella delle biancazzurre che hanno messo in mostra un volley veloce e aggressivo come non si vedeva da tempo e accedono per la seconda volta consecutiva alle semifinali della Coppa regionale.

Visibilmente soddisfatto il coach Raffaele Capozziello che a fine partita elogia le proprie atlete: “Ho finalmente visto una squadra coesa che ha espresso un gioco corale, come un’orchestra che suona una sinfonia. Avevamo di fronte una delle squadre più forti dell’intera serie C pugliese in una gara da dentro o furori e solo giocando una grande partita si poteva arrivare alla vittoria. Sono personalmente soddisfatto della prestazione perché abbiamo messo in pratica quello che avevamo preparato e perché finalmente stiamo tornando ai nostri livelli di gioco. Sono inoltre felice per aver conquistato un obiettivo cui la società tiene molto.”

Le final four si disputeranno il 30 marzo secondo la collaudata formula che prevede le semifinali al mattino e la finale il pomeriggio. Le biancazzurre affronteranno in semifinale la ZEST Terlizzi, capolista del girone A, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno il Monteroni Volley (capolista girone C) e l’Academy Volley Gioia.

AURORA VOLLEY BRINDISI – ASEM VOLLEY BARI 3-0(25-16, 25-13, 25-19)

Brindisi: De Toma 15 (K), Kolomiiets 10, Zivkovic (L1), Prato 3, Padula 7, Avallone 10, Albanese 10, Matichecchia, De Maria, Malerba, Solimeno, Stella (L2), Minghetti, Montagna. All. Capozziello.

Bari: N.D.

Arbitri: Bernardini – Monteleone

