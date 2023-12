Volley C/F, PM Potenza strappa un punto alla capolista Bari

La PM Gruppo Macchia Potenza riesce a strappare un punto d’oro al cospetto della capolista Citymoda Amatori Bari.

C’è tanto rammarico per la sconfitta per 3-2 raccolta dalle ragazze di coach Zangheri che hanno tanto da recriminare prima con sé stesse per aver sprecato diverse occasioni ma anche per alcune decisioni dei due fischietti che hanno condizionato il quinto e decisivo set.

La prestazione con la Citymoda è una risposta positiva al pesante ko di settimana scorsa a Corato e da tanta fiducia per il prosieguo della stagione.

Nel primo set la PM Gruppo Macchia entra in campo con la volontà di fare bene sapendo di non avere nulla da perdere, ne viene fuori un bel parziale interpretato ad alta intensità ma con brivido finale dove comunque le rossoblù riescono a chiudere in vantaggio 25-21.

Nel secondo parziale crollo emotivo e prestazionale delle ragazze di Zangheri che devono cedere il passo alle baresi 16-25.

Nel terzo set stesso discorso ma con un passivo ancor più pesante con la Citymoda che ferma il risultato sul 13-25.

Nel quarto set, quando no c’è nulla da perdere, la PM Gruppo Macchia tira fuori dal cilindro un altro parziale ad alto livello dimostrando sia di tenere sul piano atletico che tecnico ma anche e soprattutto mentale come dimostrato dal 27-25 strappato ai vantaggi.

Nel quinto set la gara diventa difficile per entrambe le formazioni ma la Citymoda entra in campo con un piglio più deciso mentre la PM Gruppo Macchia è costretta a subire anche qualche decisione non ortodossa della coppia degli arbitri che condiziona mentalmente l’andamento del parziale per le potentine che vedono sfumare la prima vittoria stagionale sul 7-15 che chiude definitivamente i conti.

Nel prossimo turno la PM Gruppo Macchia sarà di scena a Bari sabato 9 dicembre in casa della Don Milani Volley.

