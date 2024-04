Volley C/F, PM Potenza ospita Ostuni per il riscatto

Dopo il ko interno contro il San Cassiano, la PM Gruppo Macchia Potenza cerca il riscatto nel pomeriggio di sabato 6 aprile, ancora una volta sul terafex amico della palestra Caizzo di Potenza contro la Farmacia Matarrese Ostuni. Il cammino delle rossoblù dopo tre giornate nel girone play-out è abbastanza positivo con 4 punti totalizzati.

Contro Ostuni arriva l’occasione per le ragazze di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna per risalire la classifica e cercare di ottenere punti pesanti per la permanenza della categoria. Match non semplicissimo in virtù dei 6 punti raccolto dalla formazione ostunese e che è reduce dal facile 3-1 contro la cenerentola Nelly Barletta.

La PM Gruppo Macchia ha lavorato duramente sfruttando la pausa pasquale e la settimana ed è alla ricerca di punti vitali anche con il supporto e la spinta del pubblico amico, la speranza è di riuscire a fare una buona prova e cercare di portare in cassaforte l’intera posta in palio. Appuntamento sabato 6 aprile alle 20 alla Palestra Caizzo di Potenza, gara che sarà diretta dai signori Zaccagnino e Acinapura.

