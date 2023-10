Volley C/F: Lucy Cervelli alla Dinamo Molfetta anche in questa stagione

La Dinamo CAB Molfetta continuerà ad avvalersi delle prestazioni di Lucy Cervelli, una delle protagoniste assolute dell’ultima stagione arancio.

Schiacciatrice, classe 1997 per 169 centimetri di altezza; caratteristiche che da sole non rendono l’idea delle grandi capacità atletiche di Cervelli, pronta ancora a dimostrare di essere una degli elementi cardine su cui la Dinamo potrà puntare.

Ne è convinto lo staff tecnico e dirigenziale, soddisfatti di poter continuare ad avere nel roster un elemento del calibro di Cervelli. L’unione fa la forza: è uno dei motti a cui tanto tiene la schiacciatrice della Dinamo CAB Molfetta. Aspetto ampiamente sottolineato anche nelle sue prime dichiarazioni della nuova stagione sportiva.

«Raggiunto ciò che avevo sperato, non vedo l’ora di iniziare questa stagione agonistica e scoprire cosa siamo capaci di fare – ha esordito Lucy Cervelli – Ho sempre creduto nel gruppo ma ora dovremmo essere al completo. Ne vedremo delle belle ne sono convinta. Per quanto mi riguarda continuerò a dare il massimo facendo in modo di continuare a ripagare la fiducia che tutti hanno riposto in me. Ah, dimenticavo – conclude scherzosamente la schiacciatrice arancio – la serietà non è ancora diventata il mio forte».

