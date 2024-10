Volley C/F, la greca Tania Tsiouma rinforza la Dinamo Molfetta

La Dinamo CAB Molfetta, sotto la guida di coach Susanna Sciancalepore, si arricchisce con un nuovo talento internazionale. Si tratta della greca Tania Tsiouma, classe 2003 e alta 184 cm, che ha già debuttato in Serie C nell’incontro contro Primadonna Bari, nel ruolo di opposto. Per Tsiouma è la prima esperienza nel campionato italiano dopo aver militato in Grecia nei campionati di Serie A1, A2 e B.

L’atleta ha già iniziato la preparazione con la squadra e si è dichiarata entusiasta di questa nuova avventura: “È la mia prima esperienza all’estero e sono molto emozionata. Il gruppo è giovane, pieno di passione, e mi sono subito sentita parte di una famiglia. Sono certa che potremo vivere una stagione di successo, lavorando insieme con impegno e determinazione”.

Il contributo di Tsiouma sarà fondamentale per la Dinamo CAB Molfetta, che punta a una stagione ricca di soddisfazioni e priva di infortuni.

