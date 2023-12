Volley C/F, Acquaviva fa bottino pieno con la vice capolista

Una impeccabile prestazione con conseguente entusiasmante vittoria per 0 a 3: questo il resoconto della partita disputata dalle ragazze guidate da Mister Signorile contro la compagine del Farmacie Mastrolonardo Turi nel 8ª giornata del campionato nazionale di 1 livello – serie C femminile.

La VOLLEYUP inizialmente schiera Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Alessia Cipriano e Marianna Quatraro al centro, Luciana Forino e Erika Porreca in posto 4, Sharon Rubino e Miriana Trotti si alternano nel ruolo di libero.

Turi risponde con Schena, Sportelli, Pedone, Spinelli, Cont, Rodriguez e Cazzetta M. col ruolo di libero.

Parte bene la squadra di casa che si porta sul 7/3, mister Signorile chiama subito time out. La parità viene ristabilita grazie a 2 Ace di Marianna Quatraro e un fallo di invasione delle ragazze di casa. Si prosegue con sostanziale equilibrio: agli attacchi di Rodriguez rispondono efficacemente Asia Sozio ed Erika Porreca. Si giunge sul 17 pari con Marianna Quatraro nuovamente al servizio.

La seconda linea del Turi soffre la battuta del centrale Acquavivese e le ragazze blumagenta allungano a +2: time out chiamato da mister Meuli. Si rientra in campo ma le ragazze di casa non riescono ad essere incisive: entrano Tassi e Serio ma la situazione non cambia. Un errore in attacco di Tassi offre il set ball a Capitan Porreca e compagne. Si presenta Sozio al servizio ed il primo set si chiude con uno splendido ace: 19 a 25 il risultato del tabellone.

Si va al secondo set, confermato lo stesso starting six sia per la Volleyup che per il Turi. C’è sostanziale equilibrio nella prima fase del set fino al 5 pari. Poi Turi fa la voce grossa ed è 8 a 5: time out Acquaviva. Le ragazze acquavivesi sono determinate e ristabiliscono la parità grazie ad un Ace (con la complicità del net) di Erika Porreca (11/11). Due attacchi fuori misura di Rodriguez fanno allungare Acquaviva a + 2.

Dall’altro lato, invece, Sozio non perdona: doppia “zampata” vincente ed è 11/15. Turi chiama time out. Ancora fallose in attacco le turesi: entrano Fino, Serio e Tassi. La situazione non cambia fino al termine del set chiuso da un “bolide” di Porreca da posto 4, ottimamente servita da Galasso. Il tabellone si ferma sul 19/25.

Si va al terzo parziale: mister Signorile conferma la formazione dei primi due set, mister Meuli inserisce Fino per Spinelli e Tassi per Cont. Partenza sprint per Acquaviva con attacchi di Quatraro e Sozio ben servite dalla regista acquavivese (2 a 5). Turi reagisce e ristabilisce la parità. Un doppio attacco vincente di Alessia Cipriano e le libellule si portano a +2. Mister Meuli corre ai ripari, sul 7/10 chiama time out. Si ritorna in parità 11/11. Momento clou e sale nuovamente in cattedra Sozio: un tocco d’astuzia e un Monster block ed è nuovamente doppio vantaggio per la VOLLEYUP.

Sembra fatta per le libellule, ma c’è la reazione del Turi. Con Rodriguez al servizio viene ristabilita la parità 17/17: time out Signorile. Si prosegue punto a punto fino al pari 22. Ecco un fallo in attacco di turi e un ottimo “affondo” di Sozio: la VOLLEYUP è nuovamente a + 2 (22 a 24) con 2 match ball a disposizione.L’incontro si chiude con un errore al servizio del Turi: 23 a 25 il risultato finale.

Un’altra ottima prestazione di tutte le libellule, con l’opposto putignanese Asia Sozio MVP del match: “Nel cuore avevamo una partita da riscattare. Era una partita in cui bisognava lottare con le unghie e con i denti e noi l’abbiamo fatto, mantenendo alta la concentrazione di fronte ad un avversario forte. Ognuno ha dato il proprio apporto in quello che sa fare meglio. Noi ci divertiamo a fare il nostro gioco e a correre da una parte all’altra per tirare su il pallone. Non ci sono partite impossibili, solo partite da giocare. Testa alla prossima!”

Appuntamento domenica prossima per un’altra entusiasmante “battaglia”, al Valeriano, la compagine del Presidente Convertini sfiderà l’Academy Gioia, la terza forza del girone.

