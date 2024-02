Volley B1/F, PPV Fasano troppo forte per un Benevento dimesso

Il Pantaleo Podio Volley Fasano trionfa senza problemi in meno di un’ora con un Benevento dimesso e giunto a Fasano con solo 6 giocatrici. Coach Paolo Totero schiera il sestetto titolare e Vivien Di Diego si distingue come top scorer della serata con 13 punti.

Le ragazze del presidente Renzo Abete partono forte, Di Diego che realizza un break di 4 punti nel primo set, evidenziando la notevole disparità tecnica tra le squadre. Nonostante un ampio turnover nel secondo parziale, Fasano mantiene il controllo della partita dimostrando la forza del suo roster competitivo.

Benevento, guidato da coach Francesco Eliseo, cerca di contrastare gli avversari, ma la grinta e la determinazione delle giovani giocatrici di Totero prevalgono.

Il coach in seconda, Pietro Tanzarella, elogia la “gara perfetta” e sottolinea il debutto di alcune giocatrici in campionato esaltandone l’intensità di gioco. Il risultato di 3-0 (25-9/25-11/25-18) conferma il momento positivo del Pantaleo Podio Volley Fasano in vista dei prossimi impegni.

Pantaleo Podio Volley Fasano-Sapori del Granaio Benevento 3-0 (25-9/25-11/25-18)

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 5, Di Diego 13, Mollica, Fatticcioni 4, Negro 1, Marsengo 2, Rizzo 6, Barbolini 8, Morabito 1, Albano 8, Martilotti, Pisano, Soleti. All. Totero.

Sapori del Granaio Benevento: Gernone 2, Fuoco 3, Vuoso 7, Ribechi 5, Mucci, Maresca 1. All. Eliseo.

Arbitri: Vito Angiulli e Stefano Capobianco.

