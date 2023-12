Volley B1/F, la PPV Fasano sbanca Crotone e si rilancia

La Pantaleo Podio Volley Fasano vince in quel di Crotone con un netto 3-0 rilanciando le proprie ambizioni in chiave play off. Partita che presentava un divario tecnico importante tra due formazioni costruite con obbiettivi diversi. Alla fine a prevalere sono state le gialloblù di coach Paolo Totero attente a non concedere nulla alle calabresi pronte ad approfittare di eventuali svarioni delle ragazze del presidente Renzo Abete.

Fasanesi orfane del loro capitano Chiara Vinciguerra, ferma ai box per un infortunio al ginocchio sinistro. Assenza importante per il gruppo gialloblùscese in campo con il numero 11 del loro sfortunato capitano tatuato sulle braccia. Gara controllata senza nessun patema da Michela Pisano e compagne sempre in vantaggio nei tre set disputati contro un Crotone, diretto da coach Pietro Asteriti, che ha fatto tutto il possibile per contrastare le buone giocate delle fasanesi senza riuscire nell’intento.

Vittoria netta quindi delle gialloblù che di fatto chiude una settimana difficile dove le ragazze si sono strette in unico abbraccio solido e costruttivo per ripartire immediatamente dopo le ultime gare che non avevano arriso al loro impegno. Prova sontuosa per Adelaide Soleti che nel giorno del suo compleanno mette a referto ben 15 punti risultando così la miglior realizzatrice dell’incontro.

“Sono molto soddisfatto della prova delle ragazze, hanno risposto benissimo dopo una settimana complicata, ma molto intensa per lavoro e impegno – afferma coach Paolo Totero -. Il divario tra i due roster era importante, ma il rischio di distrazioni ed errori era alto. E invece, l’attenzione messa in campo è stata perfetta e tutto è andato come da copione”.

Ottima prova in prospettiva futura e piena soddisfazione da parte della società. “Sono convinta che una grande squadra si vede nei momenti delicati – afferma la ds Micaela Cofano – . Il doppio scivolone delle ultime gare ci ha fatto riflettere molto e i risultati si sono visti subito. L’infortunio del nostro capitano ha decisamente complicato le cose. ma la risposta di Crotone è stata da grande squadra. Dedichiamo questa vittoria a Chiara che le ragazze hanno voluto omaggiare tatuando il suo numero sulle loro braccia all’interno di un cuore. Il cuore di un grande gruppo”.

Poseidon Crotone-Pantaleo Podio volley Fasano 0-3 (19-25, 19-25, 13-25).

Pallavolo Crotone: Belotti 6, Sansà, Santambrogio 3, Capone 1, Muraro, Kus 4, Maggipinto, Murru 2, Bellanca 13, Francesca Calia, Gaia Calia, Cesario. All. Asteriti.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Gotti, Antonaci 9, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 5, Marsengo 8, Rizzo, Barbolini 8, Morabito, Martilotti 9, Pisano, Soleti 15. All. Totero.

Arbitri: Mastronicola e Rutigliano.

