Volley B/M, Turi fa soffrire la vicecapolista Taviano

Esce sconfitta tra gli applausi e con il rammarico di non aver raccolto quanto di buono fatto vedere in campo al cospetto del Taviano, corazzata al secondo posto solitario e lanciata verso i playoff per la serie A3.

I biancoazzurri lottano, dopo aver pareggiato il conto dei set mettono pressione ai padroni di casa costringendoli ad inseguire ea giocarsi tutte le carte per indirizzare il match verso i binari giusti. L’Arrè Formaggi si arrende solo al maggior cinismo (46% in attacco) ed esperienza del Taviano spinto da Gabriele e Attolico in attacco e dai muri determinanti di Scrimieri. Meglio gli ospiti al servizio con 6 ace (ben 4 di Furio) e in ricezione; Taccone mvp e top scorer nelle fila turesi.

Anche da questa gara c’è da salvare la prestazione e lo spirito del gruppo, che restano quelli giusti di chi vuole lottare contro qualsiasi avversario; adesso servirà spingersi oltre ogni ostacolo per materializzare il tutto.

Mister Spinelli conferma il “6+1” ridotto dai successi delle ultime giornate con Manginelli in regia e Buracci opposto, Scio e Lomurno laterali, Taccone e Furio sono i centrali, Dammacco libero. I padroni di casa schierano Balestra-Orefice in diagonale, Gabriele e Maiorana di banda, Scrimieri e Serra al centro, Conforti libero.

Al via viene osservato un minuto di silenzio indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo e dal Comitato Regionale Puglia nel ricordo di Matilde Chionna, giovane atleta della New Volley Oria, scomparsa tragicamente in un incidente stradale. Ci prova il Turi in avvio con la pipe di Scio (3-4) e la pipe sbagliata di Gabriele (3-5). Il Taviano si riorganizza, impatta con Scrimieri sul 7-7 e poi con Gabriele, (9-7) e (10-7), piazza il break a proprio favore. L’Arrè Formaggi lotta e ci prova restando a -3 per molto tempo, ma la corazzata di casa mostra il proprio cinismo con Orefice, 18-13. Gli ospiti sbagliano al servizio ed in attacco mentre la Pag sfrutta ogni situazione e chiude 25-19 (out Lomurno).

Biancoazzurri pimpanti in avvio con il bagher vincente di Dammacco (8-10) e il muro di Taccone su Orefice che vale l’8-11. Lo stesso centrale stoppa Scrimieri sul 9-13. Taviano si rifà sotto con Attolico, dentro per Maiorana, e trova il pari momentaneo con l’errore di Buracci sul 14-14. Il Turi però rimette dietro i locali costringendoli ad inseguire con Furio (14-16) e la pipe di Scio del 15-18. Taccone mette giù in sequenza il 18-22, il 18-23 ed il 19-24 mentre il capitano Scio sigla il 19-25.

Romano resta in campo per Lomurno (da metà del set precedente). Gabriele, sempre trascinatore per i locali, allunga sul 5-2 in avvio ma l’Arrè Formaggi azzera subito (5-5) e con tre ace di fila di Furio si porta avanti 6-9. Scio per l’11-15. La rincorsa dei padroni di casa è sostenuta dai muri di Scrimieri (15-15) e (17-15) intervallati dal sorpasso ad opera di Gabriele. Dal 20-17 un doppio Buracci e la pipe di Scio azzerano tutto, 20-20. Si gioca punto a punto, il Turi spreca la palla del doppio sorpasso mentre la traiettoria velenosa dai nove metri di Orefice fa 24-22 e l’attacco di Attolico fissa il 25-22.

Break e controbreak. Scio dai nove metri (5-7) e Lomurno a muro (5-9) creano il primo strappo del set. Taviano insegue e ricuce sul 14-14 (errore in attacco ospite) ed è spietato con Serra dai nove metri (16-14) e Attolico (17-14). L’ Arrè Formaggi paga caro i diversi errori in attacco e soprattutto in ricezione così Balestra e soci allungano e chiudono sul 25-17.

PAG VOLLEY SSD (LE)-ARRÈ FORMAGGI TURI (BA) 3-1 (25-19/ 19-25/ 25-22/ 25-17)

PAG VOLLEY TAVIANO SSD: Conforti (L), Lagana ne, Laterza, Attolico 16, Scrimieri 12, Balestra 2, Gabriele 25, Franza 2, Maiorana 2, Orefice 7, Morciano, Serra 8, De Donno, Bleve (L) ne. Allenatore: A. Marte.

nota: battute sbagliate 12, ace 5, muri vincenti 14, ricezione 43% (19%perfette), attacco 46%

ARRE’ FORMAGGI TURI: Cassano 1, Portoghese ne, Basile (L) ne, Lomurno 6, Taccone 16, Dammacco (L) 1, Fortunato, Scio 15, Furio 10, Milillo, Petronella ne, Manginelli 2, Romano, Buracci 9. Allenatore: G. Spinelli.

nota: battute sbagliate 10, ace 6, muri vincenti 9, ricezione 48% (23%perfette), attacco 36%.

arbitri: Giuseppe Persia (Matera) e Aurora Galeota (Matera).

durata impostata: 25′; 23′; 25′; 24′.

