Volley B/M: Grottaglie, gara con il Leverano tappa fondamentale

Tre vittorie in altrettante gare di campionato, testa della classifica e la possibilità di sfatare un tabù: il Volley Club Grottaglie attende a domicilio la BCC Leverano, formazione “bestia nera” delle ultime stagioni (due sconfitte in altrettanti incontri al Campitelli contro i salentini) per continuare la sua corsa di testa e cercare di scavare margine sulle dirette inseguitrici.

Archiviati due scontri diretti come quelli contro Marigliano e Taviano, al Campitelli arrivano i gialloblù, profondamente rinnovati in estate, dopo aver conteso, durante la scorsa stagione, fino a due gare dal termine la qualificazione playoff al Volley Club, con un roster giovane e di prospettiva intenzionato a dire la sua sul lungo periodo. Gli ospiti arrivano al Campitelli dopo tre sconfitte ed un solo punto conquistato in classifica.

Introduce la gara Alessandro Giosa: “Sarà una partita dura, loro vorranno riscattarsi dopo un inizio di campionato complicato, noi siamo obbligati a fare risultato per continuare la nostra corsa di testa. Ci siamo preparati bene, abbiamo slancio dagli ultimi risultati e vogliamo continuare su questa strada. Mi aspetto, ancora una volta, l’aiuto fondamentale del nostro pubblico, fattore fondamentale per trovare extra motivazioni e maggiori energie”.

La gara sarà diretta da Cinquepalmi e Guagnano, ingresso al Pala Campitelli dalle 17:30 con abbonamento o ticket all’ingresso. Fischio di inizio alle ore 18:30.

