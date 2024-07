Volley A3/M, Enrico Cester: nuovo fuoriclasse per Gioia del Colle

La Joy Volley di Gioia del Colle si assicura un altro fuoriclasse per il prossimo campionato di serie A3: Enrico Cester, veterano del volley italiano, indosserà la maglia biancorossa. La società, guidata dal presidente Gianni D’Elia, mette a segno un colpo di mercato sensazionale, aggiungendo alla squadra un atleta di grande valore.

Cester, originario di Motta di Livenza, vanta una carriera eccezionale con 423 partite disputate in 17 campionati di massima serie, arricchita da numerosi trofei. Con la Lube Volley ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia e una Champions League, mentre con la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha aggiunto un’altra Coppa Italia al suo palmarès.

In 18 stagioni in serie A (di cui una in A2), il trentaseienne centrale ha totalizzato 2333 punti e 245 vittorie, difendendo i colori di numerose squadre prestigiose come Sisley Treviso, Gherardi Cartoedit Tratos Città di Castello, Esse-Ti Carilo Loreto, RPA-LuigiBacchi.it San Giustino, Andreoli Latina, BCC Nep Castellana Grotte, CMC Ravenna, Lube Volley, Calzedonia Verona, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Vendita Gas Bluenergy Piacenza.

Dopo aver affrontato la Joy Volley come avversario lo scorso anno in serie B con la Green Volley Galatone, Cester ritorna a Gioia del Colle, stavolta per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il giocatore ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: «Le forti ambizioni societarie e la grande passione dei tifosi gioiesi mi hanno convinto ad accettare questa nuova sfida. Porto la mia esperienza, la mia grinta e il mio entusiasmo. Ho ancora tanta voglia di divertirmi sul campo e di lottare per traguardi prestigiosi».

Cester ha sottolineato l’importanza dell’impegno e della coesione di squadra: «Le stagioni importanti si costruiscono con l’allenamento, l’umiltà e la forza del gruppo. Creando armonia nello spogliatoio e scendendo in campo con determinazione, possiamo raggiungere grandi obiettivi».

Con l’arrivo di Enrico Cester, la Joy Volley si prepara ad affrontare il campionato di serie A3 con rinnovata ambizione e determinazione, pronta a regalare emozioni ai suoi tifosi.

