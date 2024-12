Volley A3/M, Castellana: quarta sconfitta interna consecutiva

Quarta sconfitta interna consecutiva per la Bcc Tecbus Castellana Grotte, che cede 0-3 (16-25, 16-25, 19-25) alla Jv Gioia del Colle nel derby di ritorno del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. Per Castellana si tratta della settima sconfitta di fila, in una partita mai realmente in bilico.

Al Pala Grotte, gremito di tifosi e con una nutrita rappresentanza ospite, il match della 13ª giornata del Girone Blu ha confermato il momento opposto delle due squadre. Gioia del Colle si è imposta con autorità, trascinata da un super Vaskelis, autore di 21 punti, e da Milan (15 punti). Per Castellana, il miglior realizzatore è stato Casaro con 10 punti.

Castellana, guidata da Barbone, ha schierato Didonato in regia, sostituendo Cappadona assente per motivi personali, con Casaro opposto, Meschiari e Carta in banda, Marra e Ciccolella al centro, e alternanza tra Guadagnini e Guglielmi come liberi. Gioia del Colle, allenata da Passaro, ha risposto con Longo al palleggio, Vaskelis opposto, Mariano e Milan schiacciatori, Cester e Persoglia centrali, e Pierri libero.

Cronaca del match

Nel primo set, Gioia parte forte con un break iniziale di 0-3. Castellana prova a reagire, ma gli errori e l’efficacia offensiva di Vaskelis e compagni spingono gli ospiti al 16-25.

Il secondo set è inizialmente più equilibrato (8-6 per Castellana), ma il turno in battuta di Vaskelis rompe gli equilibri (10-16). La superiorità in attacco di Gioia si fa sentire, chiudendo il parziale ancora sul 16-25.

Nel terzo set, Castellana accenna una reazione (4-3), ma Gioia riprende il controllo grazie a Vaskelis e Cester, chiudendo 19-25 e portando a casa tre punti fondamentali.

Bcc Tecbus Castellana Grotte – Jv Gioia del Colle 0-3

16-25 (24’), 16-25 (22’), 19-25 (28’)

Castellana: Didonato 3, Meschiari 8, Ciccolella 2, Casaro 10, Carta 7, Marra 4, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Renzo 2, Russo. Battute vincenti/errate: 1/8. Muri: 3.

Gioia del Colle: Longo 3, Milan 15, Persoglia 6, Vaskelis 21, Mariano 9, Cester 5, Pierri (L). Battute vincenti/errate: 8/12. Muri: 10.

Arbitri: Luigi Pasciari (Na), Alberto Mancuso (Sa).

