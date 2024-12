Prisma Taranto Volley: il dott. Volpe nuovo consulente medico

La Gioiella Prisma Taranto Volley annuncia una nuova collaborazione con il dottor Giuseppe Volpe, specialista in Ortopedia e Medicina dello Sport, con competenze specifiche in chirurgia del ginocchio e recupero da infortuni sportivi.

Il dottor Volpe, nei giorni scorsi, ha visitato l’opposto Fabrizio Gironi, infortunatosi il 22 dicembre al PalaMazzola, e seguirà l’atleta durante il percorso di recupero.

Il presidente Bongiovanni ha espresso gratitudine verso il dottor Volpe per la disponibilità e professionalità dimostrate, sottolineando l’importanza di un rapido ritorno in campo di Gironi, figura chiave per il roster.

