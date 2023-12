Volley A2/M, passo falso Castellana a Santa Croce

Passo falso per la Bcc Tecbus Castellana Grotte sul campo della Kemas Lamipel Santa Croce nella nona giornata del campionato nazionale di serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile 2023/2024. La formazione allenata da Simone Cruciani perde per 3-0 (25-14, 25-18, 25-22) al Pala Parenti di Santa Croce sull’Arno e viene sorpassata in classifica, al penultimo posto, proprio dalla compagine biancorossa toscana.

Un passo indietro rispetto alle precedenti uscite per i gialloblù che, con la Kemas Lamipel, non riescono quasi mai a trovare le soluzioni e il livello di pallavolo mostrato nelle precedenti giornate di campionato. Ha faticato soprattutto in attacco e battuta la New Mater, mentre vince meritatamente Santa Croce con Lawrence top scorer e mvp del match (grazie soprattutto ai 18 punti complessivi). Per Castellana in evidenza gli 11 muri di squadra (4 per Fanizza) e la doppia cifra di Bermudez (che ha chiuso a 13 punti).

Per la Bcc Tecbus, peraltro, ora, è già tempo di pensare al prossimo turno infrasettimanale di mercoledì 6 dicembre 2023 : alle ore 20,30 , per l’anticipo della decima giornata, al Pala Grotte arrivando la Wow Green House Aversa .

Santa Croce schiera Coscione palleggiatore, Lawrence opposto, Allik e Colli schiacciatori, Mati e Cargioli centrali, Loreti libero.

Castellana risponde con Fanizza in regia e Bermudez opposto, Pol e Cianciotta in banda, Ceban e Ciccolella al centro, capitan Battista libero.

CRONACA – Inizio (e poi prosieguo di set) molto difficile per la Bcc Tecbus che va sotto per 8-2 e poi 14-3 con tanti errori gialloblù e con Santa Croce che allunga inesorabilmente fino al +12 del 16-4. Il vantaggio si allunga ancora con Lawrence (18-5) e Colli (21-8). Coscione e Lawrence chiudono il 25-14.

Più in equilibrio l’avvio del secondo parziale ma la Kemas Lamipel resta davanti: l’asso di Mati vale l’8-4. Lawrence da sostanza alla fuga toscana (11-7), Santa Croce risponde con tutti gli effettivi e si porta sul 20-14. Il muro di Lawrence vale il 21-15, mentre l’appoggio in ricezione dell’avversario portoricano vale il 24-17 e segna le difficoltà di Castellana. Il set si chiuderà sul 25-18.

La Bcc Tecbus fatica a ritrovarsi e reagire: l’asso di Mati in avvio di terzo per il 4-1. Santa Croce è efficace in battuta, Castellana prova a rientrare con l’attacco: 6-5. Fanizza serve Bermudez e Balestra e mura Colli: 7-8 e primo vantaggio ospite nel match. Bermudez e Lawrence portano le due squadre sul 13-13, poi Santa Croce trova lo spunto per allungare fino al 17-15. La Bcc Tecbus rimane nel punteggio e con Ciccolella firma il 19-19, la Kemas Lamipel spinge ancora fino al 23-20. Allik e Mati firmano il 25-22 conclusivo.

Kemas Lamipel Santa Croce – Bcc Tecbus Castellana Grotte 3-0 25-14 (22′), 25-18 (27′), 25-22 (30′)

Santa Croce: Coscione, Allik 7, Mati 10, Lorenzo 18, Colli 7, Cargioli 7, Loreti (L), Brucini, Parodi. ne Gabbriellini (S), Matteini, Petratti, Gatto, Giannini.

Battute vincenti/errate: 6/14

Muri: 5

Ricezione positiva/perfetta: 53/33. Attacco: 51

Errori gratuiti: 3 att / 1 ric

Castellana Grotte: Fanizza 4, Cianciotta 8, Ciccolella 4, Bermudez 13, Pol 4, Ceban 3, Battista (L), Rampazzo, Iervolino, Guadagnini, Balestra 3. ne Princi (L), Menchetti.

Battute vincenti/errate: 1/10

Muri: 11

Ricezione positiva/perfetta: 41/23. Attacco: 36

Errori gratuiti: 2 att / 2 ric

Arbitri: Maurina Sessolo di Conegliano (Tv), Antonio Giglio di Trento

