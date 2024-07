Voli Ita Airways Bari-Milano cancellato: disagi per i passeggeri

Domenica 14 luglio è stata una giornata da dimenticare per molti passeggeri di Ita Airways. Il volo AZ1648 da Bari a Milano è stato improvvisamente cancellato, sconvolgendo i piani di viaggio di numerosi viaggiatori. I passeggeri, che dovevano partire alle 11:10, sono rimasti bloccati all’aeroporto di Bari.

Questo disservizio ha creato non pochi disagi per chi desiderava raggiungere Milano. Tuttavia, grazie all’assistenza di ItaliaRimborso, i viaggiatori possono richiedere una compensazione pecuniaria di 250 euro. La cancellazione del volo sembra essere imputabile a problemi interni della compagnia aerea, e ci sono le basi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

Per ottenere il rimborso, i passeggeri possono segnalare il volo cancellato compilando il modulo presente sul sito italiarimborso.it.

