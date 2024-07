Vito Leccese a Malta per salutare il nuovo sindaco di Siggiewi

In attesa della sua proclamazione ufficiale, Vito Leccese si è recato a Malta per salutare Julian Borg, il nuovo sindaco di Siggiewi. Il comune maltese e la città di Bari condividono la devozione per San Nicola. «Mi lega a lui un rapporto personale di stima e amicizia – ha spiegato Leccese -L Nel giorno della sua proclamazione, ho voluto portare il mio saluto e i miei auguri anche a nome della città di Bari. Lo scorso anno, Bari e Siggiewi hanno firmato un gemellaggio per consolidare l’identità culturale delle due città, promuovendo il culto nicolaiano e le sue tradizioni. Sono sicuro che insieme faremo grandi cose con le nostre splendide città». Non essendo ancora formalmente sindaco, Leccese ha organizzato il viaggio interamente a titolo personale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author