CUTROFIANO – Vito, insieme alle sorelle, ha scelto di portare avanti la storica attività avviata dal nonno che a Cutrofiano aveva aperto un laboratorio di ceramica che col tempo si è ingrandito, un lavoro non facile, che però continua a fare con grande passione anche per non perdere le importanti e belle tradizioni artigiane, che senza il supporto delle nuove generazioni rischiano di scomparire.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

