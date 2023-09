FRANCAVILLA F.NA – Missione continuità. Dopo la vittoria casalinga contro il Crotone e l’ottimo pari interno contro il Foggia, la Virtus Francavilla vuole continuare a muovere la propria classifica. Alla Nuovarredo Arena arriva il Messina di Modica, squadra che ha disputato appena due partite a causa dei rinvii con Casertana e Taranto e reduce dallo scoppiettante 3-3 contro la Turris. «La partita contro il Messina nasconde tantissime insidie – è il commento di Alberto Villa alla vigilia del match – è una squadra che nelle prime due uscite ha dimostrato di essere un’ottima formazione, dovremo stare molto attenti. Da parte nostra però – aggiunge Villa – c’è entusiasmo come è giusto che sia in una squadra con molti giovani, dobbiamo avere la fame giusta per portare sempre a casa un risultato, di crescere come prestazione domenica dopo domenica come fatto finora».

Non sono da escludere sorprese e novità nell’assetto titolare. L’impressione è che si andrà avanti con il 3-4-2-1 apprezzato nelle ultime uscite, con Izzillo e Fornito in mezzo; possibile rientro di Nicoli sulla fascia sinistra, mentre da capire se Giovinco è al top per cominciare ancora dal 1′. In attacco possibile staffetta Zuppel-Artistico, con il primo ex di turno e che appare in leggero vantaggio. Da valutare anche le condizioni di capitan Gavazzi. Ma Villa assicura: «La squadra fisicamente sta benissimo e lo ha dimostrato. Non so se si paga di più alla terza partita in una settimana, io so solo che si parte tutti alla pari, tutti hanno giocato tre partite come noi. Forse il Messina da questo punto di vista ha un leggero vantaggio». Sulle scelte, poi, come al solito non si sbilancia: «Non ho ancora pensato a novità tattiche, vedremo chi starà meglio tra oggi e domani. Di sicuro questo è il momento in cui non si può abbassare l’attenzione, mi aspetto un’altra grande partita».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp