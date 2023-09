Casarano, Laterza: “In campo chi potrà garantirmi qualcosa in più”

Big match al Capozza tra Casarano e Fidelis Andria. I rossazzurri, reduci da un punto nelle prime due partite, vogliono invertire la rotta dinanzi al pubblico amico. Alla vigilia del match il tecnico dei salentini Laterza ha presentato l’impegno valido per la 3^ giornata di campionato: «Sarà una bella partita, affronteremo una squadra che sta bene e che ha iniziato benissimo il campionato: complimenti al mister che ha fatto un ottimo lavoro già dall’inizio, riuscendo a trovare il giusto equilibrio. Siamo solo alla terza giornata e sappiamo benissimo che questa sarà una sfida importante, di cartello, ma siamo solo all’inizio. Proveremo a ottenere la prima vittoria in una partita in cui cercheremo di cogliere il massimo risultato: ciò si potrà ottenere con una prestazione di carattere e convinzione ed è ciò che vogliamo mettere domani in campo, indipendentemente dall’avversario che affronteremo».

Laterza dovrà fare a meno di due giocatori: «Sono indisponibili Ajeti e Munoz mentre torneranno a disposizione Carotenuto e Serginho. De Luca ha una settimana in più di allenamenti e può essere una soluzione. Abbiamo le idee chiare per la partita di domani, scenderemo in campo col massimo impegno. Veniamo da due partite dove abbiamo fatto buone prestazioni, senza ottenere il risultato per delle disattenzioni. Meritavamo sicuramente di più. Testa a questa partita, è importante per crescere dal punto di vista dell’autostima e lo faremo con tutto l’apporto del gruppo, che per me è fondamentale».

Di chi sono le responsabilità dei risultati delle prime due giornate? Laterza risponde così: «Quando non arriva il risultato e si fa una buona prestazione la responsabilità è sempre la mia. Ho parlato con i ragazzi, nei momenti finali bisogna aumentare il livello di concentrazione. In quei frangenti non si può rischiare nulla, tantomeno concedere all’avversario una palla in area di rigore. Bisogna essere sempre sul pezzo, la concentrazione deve essere massima. La percentuale di errori deve diminuire assolutamente quando si vuole fare un campionato importante. Questi risultati ci dicono che abbiamo fatto due ottime prestazioni ma abbiamo raccolto poco».

Sul cammino del Casarano: «Il nostro è un percorso di crescita, dobbiamo credere in ciò che facciamo: ai ragazzi bisogna dare massima fiducia ed autostima. Dopo il Nardò avevo detto ai ragazzi di non sentirsi arrivati ma la concentrazione deve essere massima sempre. Giocheremo contro una squadra che ha l’entusiasmo alle stelle ma le partite partono sempre dallo 0-0: dobbiamo mettere tutto in campo per vincere una partita importante».

Cambiamenti in vista: «Qualcosa varieremo sicuramente ma credo tantissimo in questo gruppo e questi ragazzi: tutti hanno la mia stima e la mia fiducia. Domani scenderà in campo chi potrà garantirmi qualcosa in più: non penserò solamente all’undici iniziale ma anche a chi subentrerà dalla panchina».

L’Andria, un avversario forte ma da affrontare a viso aperto: «Dell’Andria temo tutti, hanno dimostrato di valere tanto. Strambelli può dare tanta qualità, ci sono under interessanti. Se hanno avuto un buon inizio di campionato è merito di tutto il gruppo, sette gol fatti e uno subito è frutto di un grande lavoro. Complimenti al mister che ha dato un’identità importante in pochissimo tempo».

Chiusura con un messaggio alla tifoseria: «La squadra non ha mai lesinato il minimo sforzo, stanno soffrendo anche loro perché meritavano qualcosa in più: chiedo ai tifosi di stare vicino alla squadra perché nei 95 minuti il loro supporto può essere importantissimo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp