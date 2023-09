Verso Fasano-Manfredonia, Tiozzo: “Gara tosta, ma voglio continuità”

Alla vigilia del derby tutto pugliese e tutto biancazzurro fra Fasano e Manfredonia, il tecnico della formazione della Città della Selva Luca Tiozzo ha parlato in conferenza stampa, presentando così la gara in programma per domani pomeriggio: “Affronteremo un avversario tosto, a cui la classifica non ha fino ad ora reso giustizia. Il fatto che abbiano ancora zero punti penso che sarà per loro uno stimolo per far bene contro di noi. Sebbene siano partiti in ritardo con la campagna acquisti, penso abbiano delle individualità importanti per la categoria. Più si andrà avanti e più il Manfredonia penso diventerà un’insidia per tutti in questo girone. Mi aspetto una gara aperta, non prevedo nulla di scontato. Mi piacerebbe rivedere il Fasano delle prime tre uscite stagionali. Stiamo lavorando e giocando bene, ma ora voglio continuità in termini di prestazioni. La fase difensiva sarà fondamentale contro il Manfredonia. So che ci creeranno dei grattacapi, proveranno a schiacciarci, quindi dovremo farci trovare pronti. Il modulo? Il 4-2-3-1 ci dà garanzie. Fino ad ora ho messo sempre gli stessi undici in campo, ma ci sono tanti ragazzi pronti a dare il proprio contributo. Cambiare una squadra che vince e convince non è semplice, sono tanti i calciatori di questa rosa che meriterebbero una maglia da titolare”.

