Serie D, quattro derby pugliesi in programma per la terza giornata

Quattro derby pugliesi e due sfide apulo-lucane in programma per la terza giornata di campionato in Serie D. Aprono le danze nell’unica gara in programma per le ore 15 Casarano e Fidelis Andria, impegnate in Salento. Se da una parte i padroni di casa sono ancora a caccia del primo successo in campionato, dall’altra i federiciani vantano 6 punti su 6 in classifica, e non hanno intenzione di fermarsi qui. A punteggio pieno, in cima alla graduatoria, ci sono anche Altamura, Martina e Rotonda, con le ultime due che scenderanno in campo l’uno contro l’altro in Valle D’Itria. Proverà ad approfittare di questo scontro la Team, che ospiterà la Palmese. I campani proveranno ad allontanarsi dai bassi fondi della classifica, in cui al momento ci sono addirittura inchiodate a quota zero punti anche Manfredonia e Santa Maria. I cilentini, dal proprio canto, ospiteranno il Bitonto, mentre il Donia se la vedrà con un’altra iniziale rivelazione: ossia il Fasano. Nel derby tutto pugliese e tutto biancazzurro, i ragazzi di Luca Tiozzo proveranno a confermare quanto di buono già dimostrato domenica a Ugento contro il Gallipoli, che proverà a dimenticare lo scivolone della scorsa settimana in casa del Barletta in uno dei quattro derby pugliesi in programma per questo terzo turno. A proposito di confronti pugliesi: il Nardò proverà a rimettersi in carreggiata dopo un inizio con il freno a mano tirato in casa del Gravina, dove ad affrontarsi ci saranno due formazioni dallo stesso score nelle prime due uscite. Completano il quadro della terza giornata Paganese-Matera e Angri-Gelbison, gare entrambe in programma per le ore 16.

