D’Aversa: “All’allenamento farò trovare la classifica capovolta”

Lecce – Un Lecce meraviglioso manda a dormire i propri tifosi con un sogno che inizia prima ancora di abbandonarsi a Morfeo; un sogno che la classifica alimenta perchè leggere quel secondo posto solitario, sebbene con le altre gare ancora da giocare, è una realtà troppo bella da non continuare a sognarla. Mister D’Aversa, però dal canto suo, si presenta in sala stampa vestendo come sempre i panni del pompiere per stemperare gli entusiasmi e mantenere tutti con i piedi per terra: “I risultati sono frutto delle prestazioni perchè, come dico dal primo giorno, i risultati possono arrivare o meno ma la prestazione non deve mai mancare. Oggi però ai ragazzi ho chiesto di cercare il risultato ricordandoci di non scoprirci esponendoci ai loro contropiede.” – “Occupiamo una posizione in classifica che non ci compete e domani all’allenamento farò trovare alla squadra la classifica capovolta perchè dev’essere sempre molto chiaro il nostro obiettivo” – “La prossima contro la Juve noi cercheremo come sempre la prestazione, il risultato poi si vedrà”. – “La rosa è relativamente competitiva; Touba ha fatto sicuramente un partita perfetta ma oggi in panchina non avevo difensori di ruoli; merito suo a farsi trovare pronto e alla società di aver pescato un giocatore sconosciuto agli occhi dei più ma non a quelli di Corvino e Trinchera”.

