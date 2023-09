Virtus Francavilla, Villa: “I ragazzi ci hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo”

Al termine del match vinto contro il Crotone, l’allenatore della Virtus Francavilla Alberto Villa ha commentato così il successo della sua squadra ai nostri microfoni: “È una vittoria molto simile a quelle che in passato abbiamo portato a casa contro altre corazzate, qui a Francavilla. Ai ragazzi ho chiesto di mettere il cuore avanti a tutto, e lo hanno fatto. L’atteggiamento è stato perfetto, così come la lettura dei momenti. Abbiamo sprecato tanto, creato parecchio e soprattutto quando eravamo in superiorità numerica avremmo dovuto sfruttare l’uomo in più diversamente. Siamo ancora indietro rispetto a ciò che questa squadra può dare a questo campionato, ma la determinazione vista oggi mi è piaciuta e non poco. Faccio i miei complimenti ai ragazzi”.

