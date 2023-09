Virtus Francavilla, Giovinco: “Felice per il gol, ma ancor più per la prestazione”

Al termine del match vinto contro il Crotone, l’attaccante della Virtus Francavilla Giuseppe Giovinco ha commentato così il successo dei biancazzurri ai nostri microfoni: “Dopo le prime due giornate volevano lanciare un segnale. Felice per il gol ma ancor più per la vittoria, ci serviva. Le punizioni sono una delle specialità della casa, felice di poter dare il mio contributo anche grazie ai tiri da fermo. Dobbiamo ancora migliorare, anch’io non sono al top, ma abbiamo portato a casa tre punti pesantissimi. Il gol di questa sera lo dedico alla mia famiglia, ho vissuto un periodo difficile, quindi questa gioia voglio condividerla con la mia compagna e mio figlio”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp