Foggia, Cudini: “Contento ma non contentissimo. Potevamo vincerla”

AVELLINO – Buona prestazione, è mancato soltanto il guizzo vincente al Foggia nel pari a reti bianche contro l’Avellino. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero Mirko Cudini: “La squadra si è espressa bene nel primo tempo, il mio rammarico è di non averla sbloccata all’inizio. Nella ripresa abbiamo dato coraggio all’Avellino in un ambiente caldo ma credo che le loro occasioni siano giunte più per demeriti nostri. Siamo stati bravi a reggere ed a crearci altre situazioni pericolose, sono molto contento della prestazione, ma non contentissimo perchè queste partite vorrei vincerle”.

Anche quest’oggi Peralta è partito dalla panchina, subentrando nello spezzone finale di gara: “Siamo soltanto alla terza giornata, abbiamo sei attaccanti di valore ed è normale che qualcuno debba restare fuori. A volte si sta in panchina per strategia e non perchè non si merita di giocare, Peralta ha qualità importanti e troverà il suo spazio strada facendo”.

Nuovo assetto tattico per i rossoneri, scesi in campo con un efficace 3-5-2: “La disposizione in campo è stata abbastanza chiara, a differenza delle altre volte abbiamo rinunciato ad un centrocampista per un difensore. Non l’ho fatto per essere difensivista, ma per cercare di far qualcosa di più in avanti. Gran parte di questa squadra giocava col 3-5-2 nella passata stagione, ha i movimento giusti e sa applicare questo modulo. Non potevamo chiuderci dietro in questo campo, abbiamo scelto di palleggiare di più e coprirci meglio in fase difensiva. Non abbiamo un modulo preciso, i ragazzi sanno adattarsi e di domenica in domenica vedremo”.

È un buon Foggia nonostante le difficoltà nel pre-stagione e l’iniziale sconfitta di Taranto, Cudini è fiducioso: “È chiaro che le aspettative su una squadra arrivata in finale play-off siano alte. Il presidente, però, è stato molto chiaro sin dall’inizio parlando di un percorso sicuramente diverso da quello dell’anno scorso. Credo che questa sia una squadra importante, non ci precludiamo nessun obiettivo. Siamo partiti in ritardo e ingraneremo, ce la giocheremo con tutti”.

Su Tounkara, ex di giornata e rientrato dalla squalifica rimediata allo “Iacovone”: “È arrivato nell’ultima settimana di mercato e con una condizione fisica precaria. Ha lavorato poco per un problemino fisico ma ora si sta integrando bene, ha delle caratteristiche importanti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp