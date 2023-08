Virtus Francavilla: Ufficiale la risoluzione con Fracchiolla

La Virtus Francavilla ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto con il direttore generale Domenico Fracchiolla. “La società ringrazia il direttore per il lavoro svolto e gli augura un grosso in bocca al lupo per il futuro. La società comunica inoltre che, a partire dalla data odierna, il direttore sportivo Angelo Antonazzo avrà piena delega tecnica per tutte le operazioni di mercato”, si legge in una nota.

