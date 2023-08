PATERNO – L’AZ Picerno si aggiudica il primo Memorial “Donato Russo”, quadrangolare intitolato all’imprenditore e figura di riferimento di Paterno scomparso prematuramente, che si è disputato ieri sul sintetico del campo sportivo “E. Taddeo”. Al quadrangolare hanno preso parte oltre ai melandrini anche Potenza Calcio, FC Crotone e Paternicum, formazione ospitante militante nell’Eccellenza lucana.

ECCO I RISULTATI DELLE PARTITE DA 40 MINUTI

PATERNICUM 0 – 2 PICERNO

PICERNO POTENZA 4 – 3 CROTONE (rigori)

CROTONE (rigori) CROTONE 3 – 0 PATERNICUM

PATERNICUM PICERNO 1 – 0 POTENZA

Il gol decisivo della finalina Picerno – Potenza è stato segnato dall’ex Jacopo Murano.

MEMORIAL RUSSO, DICHIARAZIONI MISTER COLOMBO (POTENZA CALCIO)

“Ci sono state buone indicazioni con avversari di pari categoria. Come sempre si tratta di calcio d’agosto, tutto migliorabile, prendiamo ciò che di buono è emerso con squadre che conosciamo, consci del loro valore. C’è chi magari ha una componente con uno zoccolo più duro come l’AZ Picerno, che lavora insieme da uno o due anni, quindi è un pò più avanti. Ho avuto davvero il piacere di vedere all’opera anche dei giovani alle prime esperienze contro giocatori di categoria e hanno ben figurato. C’è tanto lavoro da fare ma questo non ci spaventa. Ci sono buone risposte per poter lavorare in un determinato modo. E’ fisiologico dare uno stacco mentale alla squadra, che lavora duramente da venti giorni. Si meritano due giorni di riposo, poi riprenderemo con i ritmi che si avvicineranno sempre più a quelli del campionato”.

