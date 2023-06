FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla studia anche il profilo di Massimo Donati. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, infatti, l’ex centrocampista sarebbe uno dei nomi valutati per il dopo-Calabro. Dopo il mancato accordo con Colucci, infatti, la società del presidente Antonio Magrì avrebbe deciso di prendersi ancora qualche giorno di tempo prima di scegliere in maniera definitiva l’allenatore della prossima stagione. Donati piace, come piace al Monopoli: ci sarebbe già stato qualche sondaggio per il tecnico del Legnago, fresco di promozione in C con i veneti e che ancora non ha sciolto le riserve sul proprio futuro. Non è comunque l’unico nome sull’agenda dei due club pugliesi.

