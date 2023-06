‘A Foggia ci sono pochi giornalisti’, Ussi Puglia contro Zeman

“L’Ussi Puglia esprime solidarietà ai giornalisti di Foggia per l’attacco ingiustificato e fuori luogo da parte del tecnico del Pescara, Zdenek Zeman”. Lo dichiara in una nota l’ Unione stampa sportiva italiana in riferimento alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall’allenatore della squadra abruzzese al termine della gara tra Foggia e Pescara, semifinale di andata dei play off della Serie C.

Rispondendo a una domanda sulla presunta rivalità tra lui e l’allenatore del Foggia, Delio Rossi, Zeman ha detto che “per me non esiste alcuna rivalità, però so chi l’ha creata. Lo immagino”.

All’insistenza dei cronisti su chi avesse creato questa rivalità, il tecnico boemo ha detto: “Vabbè, a Foggia ci sono pochi giornalisti”. Dopo questa risposta alcuni cronisti hanno abbandonato la sala stampa.

Nel comunicato, l’Ussi spiega che Zeman ha usato “espressioni gravi e lesive nei confronti dei colleghi foggiani. Dire “a Foggia ci sono pochi giornalisti” significa tradire un passato fatto di lealtà, etica, moralità e rispetto delle regole da parte di un tecnico molto amato da tutti i foggiani. Da Zeman – viene evidenziato nella nota – ci si sarebbe aspettato un comportamento più rispettoso nei confronti di una categoria che quotidianamente, con impegno e professionalità, lavora per informare il pubblico dei tifosi e ha sempre dato voce a chi, come Zeman, attraverso i media si è impegnato a divulgare concetti etici o a denunciare storture di sistema”.

L’Ussi Puglia auspica “una repentina precisazione sul caso da parte del tecnico boemo, per rispetto nei confronti degli operatori dell’informazione foggiana e di tutta la cittadinanza che, grazie a loro, viene quotidianamente informata”.

