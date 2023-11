Virtus Francavilla, ora è ufficiale: Roberto Occhiuzzi è il nuovo allenatore

La Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Roberto Occhiuzzi, che ha assunto l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra, firmando un contratto fino al termine della stagione corrente.

Il nuovo allenatore, classe ’79, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Cosenza, allenando in seguito i calabresi in serie B nella stagione 2020/2021 (raggiungendo una insperata salvezza) e nella stagione 2021/2022. Nella scorsa stagione ha allenato l’Olbia in serie C arrivando ad un passo dai playoff. Mister Occhiuzzi guiderà il primo allenamento questo pomeriggio presso la Nuovarredo Arena. La società augura al nuovo mister e al nuovo staff tecnico un grosso in bocca al lupo con la maglia biancazzurra.

