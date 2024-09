Virtus Francavilla, Montervino: “L’attaccante? Lo prenderemo, ma ad una condizione”

Al termine del match di Coppa Italia Serie D vinto dalla Virtus Francavilla per 5-1 in casa del Francavilla in Sinni, il direttore sportivo dei biancazzurri Francesco Montervino ha fatto il punto della situazione ai nostri microfoni, tra calcio giocato e calciomercato: “La prerogativa di questa squadra è il gruppo, non il singolo. Sosa e Taurino oggi sono infatti stati degnamente sostituiti. Diop, ad esempio, ha fatto capire che non è da meno a nessuno. Ci sono ancora due settimane prima della chiusura del mercato di Serie D, prenderemo un altro attaccante, ma solo se riterrò che sia il caso di prenderlo. Dobbiamo trovarne qualcuno che abbia le caratteristiche che servono a noi. Se non dovessimo trovarlo, resteremo così. Il presidente ha messo a disposizione un budget importantissimo, grazie al quale ho fatto l’impossibile per provare a prendere Palermo e non solo. Ho provato a prendere anche Federico Dionisi, che però ha preferito andare a Livorno. La società vuole prendere un attaccante forte, ma io mi assumo tutte le responsabilità del caso. Dalle operazioni che si fanno, a quelle che non si fanno. Questa squadra va curata nel dettaglio, non possiamo permetterci di sbagliare l’ultima pedina. L’organico è già pronto e forte. Serve un attaccante giusto, non abbiamo bisogno di fare numero. Al presidente non voglio far buttare soldi, sceglieremo l’attaccante con grande attenzione assieme allo staff”.

