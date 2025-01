Virtus Francavilla, Magrì torna in azione. Niente ds e cambio di staff tecnico

Antonio Magrì torna sulla tolda di comando della Virtus Francavilla, almeno fino al termine della stagione con l’obiettivo di concluderla al meglio. Dopo l’esonero del direttore sportivo Francesco Montervino, il presidente ha deciso di interrompere il periodo di riflessione e riprendere il controllo della situazione, così come nelle scorse ore avevano chiesto anche i tifosi sui social. Si torna a remare tutti dalla stessa parte, ora il numero uno biancazzurro vuole un ambiente compatto e rivedere quella sinergia tifosi-squadra-società che ha sempre fatto le fortune del club.

Magrì già ripreso pieni poteri nelle scorse ore e insieme al vicepresidente Tonino Donatiello dirigeranno tutte le operazioni da qui a fine stagione. A loro si affiancherà il direttore generale Vittorio Orlando, che avrà il compito di coordinare. Non verrà nominato un direttore sportivo per questo finale di stagione, del mercato se ne occuperanno direttamente i vertici dirigenziali. La prima missione, in particolare, è quella di sfoltire una rosa che vanta in organico 26 calciatori, provando a piazzare i calciatori considerati in uscita (Errico, Mbaye, Gjonaj e Arrighini): operazioni che andrebbero così a sbloccare anche quell’extra-budget messo a disposizione nei mesi scorsi e servito per tesserare Russo, Cipolletta, Sirri, Bolognese e De Angelis. Rientrando dalle spese, ci sarà poi l’occasione di intervenire ulteriormente per potenziare la rosa con un centrocampista e un attaccante.

Un’altra novità – stando a quanto appreso sempre dalla nostra redazione – riguarda anche il quadro tecnico. Confermato Rogazzo in panchina, a cui ovviamente la società ha chiesto un’inversione di tendenza nei risultati e nelle scelte tattiche, ma in settimana avrà a disposizione un nuovo staff: nelle intenzioni del club il desiderio di dare una svolta totale, con nuovi preparatori e un vice-allenatore. Le risposte che la città aspettava sono arrivate: il presidente Magrì torna sulla tolda di comando della Virtus Francavilla.

