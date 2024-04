Virtus Francavilla, le soddisfazioni arrivano dal settore giovanile

FRANCAVILLA F.NA – La Virtus Francavilla si gode il proprio settore giovanile, fiore all’occhiello dopo anni e anni di lavoro e investimenti. Una “cantera” strutturata in maniera chirurgica e che da tempo, ormai, regala grandi soddisfazioni al presidente Magrì e al popolo francavillese. Nel corso di questa stagione, ad esempio, hanno esordito tra i grandi anche tre baby talenti del futuro come i due classe 2005 Latagliata e Vapore, oltre al 2006 Martina, nativo proprio della città degli imperiali.

E se per la prima squadra, fin qui, è stata un’annata tormentata in termini di risultati e classifica, la stessa cosa non si può dire dell’andamento delle formazioni giovanili, allestite da Gilberto Niccoli, Leo Di Punzio e Vittorio Orlando.

La Primavera, ad esempio, è reduce dal successo per 8-1 nel derby contro il Taranto e ha chiuso la stagione regolare al secondo posto in classifica alle spalle dell’Avellino: il gruppo di D’Ignazio, così, disputerà il primo turno playoff per il grande salto nella prestigiosa Primavera 2 già sabato, nel match d’andata, a Catanzaro.

Under 17 e Under 15, rispettivamente allenate da Marsico e Montesardi, dopo aver battuto il Brindisi 1-0 e 6-1 hanno invece strappato il pass per prendere parte alla fase finale che mette in palio lo scudetto di categoria. Un risultato prestigioso e storico per la Virtus Francavilla, che per la prima volta approda ai playoff con tutti e tre i gruppi nazionali del settore giovanile. E adesso toccherà anche alla prima squadra metterci del suo per evitare di disperdere un patrimonio straordinariamente prezioso.

