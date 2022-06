Con un comunicato stampa ufficiale, la Virtus Francavilla ha reso noto quello che sarà lo staff tecnico che in vista della prossima stagione lavorerà spalla a spalla con mister Antonio Calabro. L’allenatore in seconda del tecnico salentino non sarà Alberto Villa, profilo che lo ha spalleggiato a Carpi, Viterbo e Catanzaro. Il ruolo di vice, questa volta, è stato affidato al giovanissimo Alessandro Imbrogno, classe ’95, che ha condiviso con Calabro l’esperienza al Catanzaro nei panni di Match Analyst ed Assistente Tecnico. Imbrogno lascia il Lamezia Terme ed approda a Francavilla Fontana. Questa volta con un nuovo ruolo. Nel 2021 ha vinto nel ruolo di match analyst il campionato di Eccellenza Calabrese con l’ASD Sambiase, mentre nel 2020 ha guidato il settore giovanile della Roma Femminile. Un profilo di certo inesperto, ma interessantissimo. Il professor Pasquale Sepe sarà invece il preparatore atletico. Il 40enne lucano, in passato, ha lavorato per Manfredonia, Trapani, Ischia, Cavese, Cerignola e Picerno. Pasquale Visconti sarà invece il preparatore dei portieri. Originario di Avellino, classe ’62, compirà 60 anni a giorni. Anche lui ha lavorato ca Catanzaro con Calabro, e dopo l’esonero di quest’ultimo si è spostato a Cava. Per quanto concerne il recupero infortuni, è stato confermato il professor Alfredo Ciracì, già alla Virtus Francavilla con Trocini e Taurino. Assodato lo staff tecnico, a breve dovrebbe essere definito anche quello medico. Poi, ci si potrà concentrare sulla costruzione della rosa.