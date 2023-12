Virtus Francavilla, contro la Juve Stabia in piena emergenza

FRANCAVILLA F.NA – Accardi, Monteagudo, Risolo e Giovinco. Quattro pesantissime assenze in casa Virtus Francavilla in vista dello scontro contro quella che, fino a questo momento, ha dimostrato di essere la vera corazzata del girone C. Quella Juve Stabia in vetta alla classifica e che viaggia a ritmo da promozione. Per la sfida del Menti, dunque, inevitabili rotazioni nel 3-4-3 di Occhiuzzi che, tra squalifiche e infortuni, non è mai riuscito ad avere continuità nelle scelte e nonostante tutto ha sempre ottenuto le stesse risposte, dall’intera rosa: cioè positive. In difesa, con Gavazzi out da settimane, scattano le riflessioni su chi andrà a sostituire al centro Monteagudo vista la contemporanea assenza anche di Accardi; mentre appare scontato l’impiego di Yakubiv sul centro-destra. Un grattacapo su cui Occhiuzzi e staff stanno già ragionando: l’ipotesi di un cambio modulo, passando a quattro dietro, non è da scartare. A centrocampo il posto di Risolo verrà ereditato da uno tra Fortino e Izzillo, con quest’ultimo che ha messo minuti nelle gambe contro il Cerignola. In attacco, invece, la lacuna creata da Giovinco sarà riempita dal ritorno di bomber Artistico, a sua volta fermato dal Giudice Sportivo proprio la scorsa settimana. Una Virtus da reinventare, proprio nella trasferta più difficile in casa della capolista.

