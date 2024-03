Virtus Francavilla, contro il Monterosi una vittoria che vale doppio

FRANCAVILLA F.NA – Avanti con l’elmetto e con la tuta da operaio, la Virtus Francavilla non ha alternative per continuare a inseguire il proprio obiettivo. Uno step alla volta, ovviamente: in questo momento la missione è provare a disputare i playout dalla migliore posizione possibile e con 6 finali da qui a fine torneo tutto può accadere, anche che si crei quel gap di nove punti o che il Catania venga clamorosamente risucchiato nella lotta salvezza dopo aver investito in maniera clamorosa tra estate e gennaio. Ma non deve interessare ai calciatori di Villa, che sabato scorso si sono regalati una prestazione sontuosa nello scontro diretto col Monterosi. Aveva tutto da perdere la compagine biancazzurra, che invece in un colpo solo ha scacciato via ansia e paure, conquistando meritatamente tre punti d’oro. E in virtù del 2-0 in casa che si contrappone all’1-0 incassato nella gara d’andata, in questo momento è come se la Virtus ne avesse quattro di punti di vantaggio sul Monterosi, con la squadra di Scazzola che a pari punti sarebbe comunque sotto quella di Villa. Una prestazione maiuscola, con tanto di assedio all’area dell’ex Forte già prima della superiorità numerica e un gol annullato che grida vendetta; due gol segnati, ancora una volta zero subiti a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in queste settimane da allenatore e staff. Una squadra viva più che mai, con un cuore infinito e una grinta senza eguali, come nel travolgente abbraccio di fine gara che ha messo in risalto gli occhi della tigre in Villa, nei suoi ragazzi e persino nel presidente Antonio Magrì. La Virtus ci crede, non si è mai arresa e adesso ha una missione ben precisa.

