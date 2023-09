FRANCAVILLA F.NA – Giuseppe Giovinco è pronto a prendere per mano la Virtus Francavilla. In una squadra che nelle prime due giornate ha creato tanto, senza però riuscire a capitalizzare, l’estro e la fantasia del numero novanta biancazzurro appare imprescindibile. Soprattutto per cancellare lo zero dalla casella dei gol segnati in questo campionato. Non è ancora al 100% e probabilmente, per arrivarci, ha bisogno di giocare: ecco perché Villa pensa a lui dal 1’ contro il Crotone, in una gara che i biancazzurri non possono sbagliare dopo i due ko iniziali.

E non è da escludere anche un passaggio al 3-4-2-1, con l’esclusione iniziale di Polidori, che nei primi impegni ufficiali non è riuscito a lasciare il segno. Artistico, invece, si gioca una maglia da titolare con Zuppel come unico punto di riferimento offensivo. Scalpita anche Biondi, che agirebbe quindi sulla trequarti accanto a Giovinco, ma in virtù del minutaggio c’è la necessità d’inserire un ulteriore under oltre al centravanti e a uno tra Di Marco e Carella a destra: in rialzo le quotazioni di una maglia dal 1’ per Macca, che potrebbe lavorare da rifinitore grazie alla sua completa visione di gioco. Villa muove le pedine del proprio scacchiere tattico alla ricerca di maggior peso offensivo, dei primi gol e dei primi punti.

