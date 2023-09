Serie D, verso la seconda giornata: tre derby pugliesi in programma

La prima giornata di campionato in Serie D ha donato spunti di interesse non indifferenti, ma anche tracciato le prime linee guida. Tra chi vuole confermare quanto di buono dimostrato nella prima uscita, e chi invece vorrà rifarsi, le 18 protagoniste del girone h sono pronte a scendere in campo per il secondo turno domenica 17 settembre. Tre i derby pugliesi in programma: Gallipoli-Fasano, Bitonto-Martina e Manfredonia-Altamura.

I salentini ospiteranno i biancazzurri della Selva alle ore 15 al Comunale di Ugento, con tutte le intenzioni di confermare quanto di buono già fatto vedere in Cilento. Il Fasano di Luca Tiozzo, dopo aver pareggiato in casa con il Matera, andrà a caccia dei primi tre punti proprio nel basso Salento. Una sfida fra mine vaganti, molto simile a quella che vedrà protagonisti alle 14.30 Bitonto e Martina all’Antonucci di Bitetto.

Entrambe le compagini sono reduci da una vittoria, rispettivamente contro Angri e Manfredonia. Per Figliolia, Silletti e Maffei sarà come giocare contro il proprio recente passato, ma un altro ex importante sarà mister Pizzulli. Il tecnico nativo di Ginosa ha mosso i propri primi passi da allenatore proprio sulla panchina del Bitonto tra il 2008 ed il 2011. A Bitonto nell’estate del 2018 ci è poi tornato, portando i neroverdi fino al primo turno dei playoff.

Manfredonia-Altamura si preannuncia invece una sfida da Davide contro Golia. I biancorossi, forti del successo rimediato contro la Gelbison, saranno ospiti della neopromossa foggiana alle ore 16. Al Miramare, i ragazzi di Franco Cinque proveranno a scrollarsi di dosso il ko rimediato a Martina.

A completamento del turno, una sfida apulo-lucana e ben quattro apulo-campane: Nardò e Barletta ospiteranno rispettivamente Paganese e Santa Maria, mentre Casarano e Fidelis Andria saranno rispettivamente ospiti di Gelbison e Palmese. Il Matera, infine, se la vedrà con l’Angri in Basilicata.

