Volley Europei: l’Italia travolge la Francia e vola in finale

L’Italia in finale agli Europei maschili di volley. I ragazzi di Fefè De Giorgi travolgono la Francia per 3-0 nella semifinale di Roma, con il punteggio di 25-21, 25-19, 25-23. Dopo un primo set giocato punto a punto (fino al 18-18), gli azzurri mettono il turbo nei successivi due parziali con un super Romanò, il solito Lavia e l’importante ingresso di Sbertoli dalla panchina. Sabato 16 settembre, alle 21.15, sfida con la Polonia per il titolo.

