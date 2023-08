FRANCAVILLA F.NA – Clamoroso colpo di scena in casa Virtus Francavilla. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’avventura tra la società biancazzurra e il direttore generale Domenico Fracchiolla. Sulle tracce del dirigente sarebbe piombato il Lecco, club nel quale ha operato prima del ritorno in Puglia e fresco di riammissione in Serie B. Toccherà allo stesso Fracchiolla ora decidere se proseguire nell’operato di ricostruzione della rosa o accettare la corte lombarda.

