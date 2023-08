Serie D, potrebbe slittare l’inizio del campionato

L’inizio del campionato di Serie D 2023-2024 sarebbe a rischio slittamento. In particolare, l’avvio della competizione potrebbe essere prorogata di una settimana.

Il motivo? Il 3 settembre (data in programma per l’inizio del torneo) è troppo ravvicinato rispetto al Consiglio di Stato del 29 agosto e, dato che il Comitato Interregionale non vuole iniziare il campionato con diverse caselle mancati, potrebbero decidere di rinviare di 7 giorni l’inizio della competizione. Il tutto, a meno che non dovesse essere anticipata l’udienza del Consiglio di Stato relativa ai vari ricorsi in atto.

