FRANCAVILLA F.NA – Come in ogni sessione di calciomercato che si rispetti, non possono mancare i grandi colpi. E il Francavilla ne ha piazzato uno sul gong: otto secondi dopo le 20, con il limite massimo fissato alle 20.00 e 59 secondi. Óttar Magnús Karlsson, islandese classe 1997, è stata l’ultima operazione di mercato in Serie C ed è di fatto un nuovo calciatore biancazzurro.

Il centravanti, alto un metro e novanta, arriva con la formula del prestito dal Venezia e sarà il vice Patierno, anche se ha le qualità pure per poterlo affiancare in un ipotetico 3-4-1-2. Torna in Serie C dopo l’esperienza al Siena nel campionato 2021-2022, che non andò benissimo. Quindi la scelta di tornare all’estero, con la tappa negli Stati Uniti agli Oakland Roots – dove è stato anche eletto giocatore dell’anno della squadra, dopo aver segnato 19 gol in 32 partite. E un passato anche nelle giovanili dell’Ajax, prima di indossare le maglie di Vikingur, Molde, Mjallby e appunto Venezia.

Condividi su...



Linkedin

email