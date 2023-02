Il giornalismo brindisino piange Franco De Simone

Giornalismo brindisino in lutto per la morte di Franco De Simone. Cronista sportivo, 79 anni, ha legato il suo nome alle pagine de La Gazzetta del Mezzogiorno, raccontando le gesta sportive della sua città per anni. I funerali si terranno alle 16.30 di giovedì 2 febbraio nella chiesa dei Salesiani di Brindisi. Alla famiglia di Franco De Simone le più sentite condoglianze di Mino Distante, editore di Antenna Sud, e di tutte le redazioni.

