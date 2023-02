Monopoli: Pancaro, ‘Picerno ostico e in salute’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Mercato: “Sono soddisfatto per quanto fatto sul mercato, vi erano tante voci su giocatori in uscita, ma non è partito nessuno. Dovevamo acquistare un attaccante ed è arrivato Santaniello. Quest’ultimo ha le caratteristiche che cercavamo: sa proteggere palla e attaccare la profondità, Non gioca da un po’ e valuteremo le sue condizioni. Inoltre, serviva un secondo portiere ed è arrivato Pisseri, il quale conosco benissimo avendolo allenato già nel passato. Voleva fortemente tornare a Monopoli, riducendosi anche l’ingaggio, e cercavamo proprio gente come lui, con lo stesso spirito del gruppo. Con l’uscita di Cristallo avremmo voluto acquistare un sostituto nel suo ruolo ma per vari motivi non ci siamo riusciti e adatterò qualcuno”.

Picerno: “Il Picerno ha fatto 35 punti, è una squadra in salute e che sa giocare a calcio. Oltre alle solite insidie, abbiamo avuto solo due giorni per preparare il match. Stiamo bene, la recente vittoria ci ha fornito ulteriore entusiasmo e siamo pronti”.

Indisponibili: “Piarulli è infortunato, Drudi aveva recuperato, ma ha accusato un attacco influenzale. Resta da valutare Hamlili, uscito da Cerignola con una forte contusione. A disposizione, invece, Pinto e Falbo”.

Formazione e calendario: “Opererò le mie scelte in funzione del prossimo match, scegliendo i giocatori più pronti e senza pensare al resto. Vogliamo allontanarci al più presto dalla zona playout, ora distante sette punti. Quasi tutte le squadre si sono rafforzate, in ogni zona della classifica e, mai come in questo caso, il girone di ritorno rappresenta un campionato diverso rispetto a quello dell’andata”.

