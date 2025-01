Virtus Francavilla, attesi colpi in entrata ma anche le uscite

E adesso c’è da risolvere il rebus goleador in casa Virtus Francavilla. Senza Sosa per le prossime due partite, contro Francavilla in Sinni e Ischia, Rogazzo è chiamato a scegliere chi – in caso di 4-3-3 o 4-2-3-1 – dovrà ereditare la maglia del bomber. Tutto lascia pensare che possa toccare ad Arrighini, usato sicuro e la cui esperienza può tornare utile in questo momento delicato che sta affrontando la compagine biancazzurra. L’alternativa, più remota, è De Angelis, fin qui mai titolare e impiegato per un’ora circa nelle quattro partite che la Virtus ha affrontato dal suo arrivo. Ci sarebbe anche la carta Diop, probabilmente il più simile a Sosa per vivacità, corsa e abilità nel pressing, ma rappresenterebbe una mossa azzardata.

A questo punto, con Arrighini nel ruolo di punta centrale, non è da escludere che Rogazzo rispolveri dall’inizio uno tra Marconato e Spavone sulla trequarti, così da bilanciare l’assetto con un elemento a fare da ago della bilancia: tra le linee con il 4-2-3-1, mezzala in fase di contenimento. Quella che, in principio, era la mossa tattica di Ginestra, del resto.

Torneranno a disposizione Sirri e Ceesay, che hanno scontato il loro turno di stop e così per l’allenatore della Virtus ci sarà l’imbarazzo della scelta su chi schierare tra difesa e centrocampo.

Attese novità anche sul fronte mercato, con la società intenzionata ad accelerare la propria campagna rafforzamento: come noto il presidente Magrì ha stanziato un extra-budget, ma attende anche le uscite degli esuberi che in questo momento stanno ingolfando le entrate. Il tutto potrebbe sbloccarsi, però, nei prossimi giorni.

