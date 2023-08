FRANCAVILLA F.NA – Nonostante l’iniziale consenso di calciatore e società proprietaria del cartellino, l’affare Virtus Francavilla-Nikola Buric rimane momentaneamente congelato. Dopo aver manifestato la volontà di affondare il colpo per il possente centravanti croato, infatti, la società biancazzurra ha dovuto fare i conti con qualche intoppo scaturito tra il Novara e il classe ’96 cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria. E così i pugliesi, che restano alla finestra e seguono attentamente gli sviluppi, non possono fare altro che attendere un’intesa tra le parti per poi eventualmente chiudere l’accordo.

Quello di Buric rimane comunque il primo nome sulla lista dei desideri del direttore sportivo Angelo Antonazzo che, parallelamente, segue anche Diego Zuppel, ex Messina e di proprietà dello Spezia. Ma non ha fretta la Virtus, riflette bene su quest’ultimo che eventualmente diventerebbe il secondo innesto under per il reparto offensivo, andando così a giocarsi il posto con Artistico; l’altra maglia, invece, sarebbe destinata a un over tra Buric e Polidori, almeno nelle intenzioni e nelle strategie di mercato. Inizia, anche per il reparto offensivo di Villa, una settimana incandescente: il Francavilla va alla ricerca di nuovi gol.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp