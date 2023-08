Taranto: Colpo di scena, Vittorio Galigani lascia

Colpo di scena in casa Taranto: Vittorio Galigani lascia il club rossoblu. A comunicarlo, con una nota, la stessa società: “Per sopraggiunti motivi personali di origine professionale, il Dott. Vittorio Galigani non ricoprirà il ruolo di Direttore Generale. L’intero club desidera ringraziare il Direttore Galigani per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata in questi lunghi anni”.

Lo conferma sul suo profilo Facebook lo stesso Galigani: “Motivi personali di origine professionale mi impediscono di ricoprire il ruolo di Direttore Generale del Taranto F. C. 1927. Per la reciproca stima e per la sincera amicizia che mi legano a Massimo Giove rimane inalterato il rapporto di consulenza generale anche in ambito della normativa federale”.

