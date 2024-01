Virtus Francavilla, accordo con il Nardò per Ingrosso

FRANCAVILLA F.NA – Gabriele Ingrosso a Francavilla Fontana: atto secondo. Il terzino sinistro classe 2000, infatti, è pronto a indossare la maglia biancazzurra per il girone di ritorno della stagione in corso. Definiti anche gli ultimi dettagli di una trattativa, quella con il Nardò, avviata poco prima di Natale e anticipata in anteprima da Antenna Sud nei giorni scorsi: a fare il percorso inverso sono Enyan, che di fatto saluta la Virtus definitivamente dopo due stagioni e mezzo, e il giovane Latagliata, che approda in prestito nel girone H, per poi fare ritorno alla base a fine anno essendo un giovane talento su cui gli imperiali puntano per il futuro. Non rientra nell’operazione, invece, come sembrava inizialmente, il terzino Lo Duca, impiegato dal 1’ da Occhiuzzi nella trasferta a Castellammare di Stabia.

Sulla lista dei profili adocchiati dalla dirigenza biancazzurra, anche i nomi di Sabino Signorile e Felice D’Amico: il primo è in uscita dal Cerignola, il secondo dall’Avellino. Primi sondaggi già effettuati, anche in virtù dell’ottimo rapporto con i rispettivi club: si tratta di due jolly offensivi, in grado di ricoprire qualunque ruolo alle spalle o a supporto della punta. Tra i nomi top-secret, inoltre, c’è anche quello di un difensore che possa contendersi la maglia da titolare con De Marino.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp